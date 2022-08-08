KPSS 2022 YENİ TAKVİM! Yeni KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Başvuru ücreti alınacak mı?

Yeni KPSS sınavı ne zaman, başvuru ücreti alınacak mı? soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. 31 Temmuz'da gerçekleşen KPSS sınavının iptal olmasıyla beraber adaylar, yeni KPSS sınav takvimini merakla bekliyorlardı. ÖSYM, KPSS takvimini adaylar ile paylaştı. Peki KPSS sınavı ne zaman, hangi gün? KPSS tekrar ücret öder miyim? İşte ÖSYM ile yeni KPSS!

2022 KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS sınavında soruların sızdırılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından 31 Temmuz tarihinde yapılan KPSS lisans sınavı iptal oldu. Alınan bu kararın ardından KPSS sınavının yeniden yapılmasına karar verildi.

Buna göre, iptal olan 2022 KPSS sınavının ardından yeni sınav takvimi açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy "Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır" açıklamasında bulundu.

YENİ KPSS SINAVINDAN ÜCRET ALINACAK MI?

ÖSYM Başkanı Ersoy, "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." açıklamasını yaptı. Bu açıklamaya göre KPSS sınavı için tekrar bir ödeme alınmayacak.

ÖSYM İLE YENİ KPSS TAKVİMİ 2022

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.



