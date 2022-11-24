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KPSS 2023 ne zaman yapılacak? KPSS 2023 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM sınav takvimi!

24.11.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS 2023 sınav tarihleri açıklandı. KPSS'ye hazırlanan birçok aday KPSS 2023 tarihlerini sıklıkla aratıyordu. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile 2023 KPSS tarihi belli oldu. İşte 2023 KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim sınav tarihleri...

KPSS 2023 ne zaman yapılacak? KPSS 2023 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM sınav takvimi!

KPSS 2023 sınav takvimi açıklandı. 2023 KPSS sınav tarihi sınava girecek adaylar tarafından sıklıkla araştırılıyordu. Her yıl gerçekleşen KPSS sınavının tarihi ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile belli oldu. İşte 2023 KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim sınav tarihleri...

2023 KPSS SINAV TARİHLERİ

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 23 Temmuz tarihinde,
2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 29 Temmuz tarihinde
2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 30 Temmuz tarihinde
2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT sınavı) 6 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

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2023 KPSS LİSANS SINAVI BAŞVURU VE SONUÇ TARİHLERİ

KPSS lisans sınavı için başvurular 16-29 Mayıs 2023 tarihlerinde alınacak.
KPSS lisans sınavı için geç başvuru işlemleri 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.
KPSS lisans sınav sonuçları ise 25 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak

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