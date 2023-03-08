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KPSS 2023 sınav takvimi belli oldu! KPSS lisans, ön lisans sınavları ne zaman, başvurular başladı mı?

08.03.2023 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS 2023 sınav takvimi heyecanla bekleniyordu. Kamu bünyesinde görev almak isteyenlerin merakla beklediği tarihleri ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy açıkladı. Yapılan açıklamaya göre KPSS 2023 sınav takvimi belli oldu. Peki, KPSS lisans, ön lisans sınavları ne zaman, başvurular başladı mı? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

KPSS 2023 sınav takvimi belli oldu! KPSS lisans, ön lisans sınavları ne zaman, başvurular başladı mı?

KPSS 2023 sınav ve başvuru tarihleri tüm adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yeni sınav takvimini açıkladı. Peki, KPSS 2023 başvuruları başladı mı? KPSS sınavları ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

KPSS 2023 SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak" bilgilerini paylaştı.

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KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KPSS başvuru tarihleri için gözler 2023 ÖSYM sınav takvimine çevrildi.

ÖSYM tarafından KPSS sınav başvuru takvimine yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında yeni bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

KPSS ORTAÖĞRETİM ÖNLİSANS SINAVI BU SENE VAR MI?

KPSS ortaöğretim önlisans sınavları 2023 yılında yapılmayacak. Lisans KPSS her yıl, önlisans/ortaöğretim KPSS 2 yılda bir yapılıyor.

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