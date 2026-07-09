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KPSS-2026/1 tercih kılavuzu: KPSS tercihleri başladı mı?

KPSS 2026/1 merkezi atama tercih süreci bugün başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadroları için hazırlanan KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu'nu yayımlayacak. KPSS 2026 tercihleri başladı mı? İşte merak edilenler...

KPSS-2026/1 tercih kılavuzu: KPSS tercihleri başladı mı?

KPSS-2026/1 tercihleri için geri sayım bugün başladı. Adaylar, tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden belirlenen tarihler arasında gerçekleştirebilecek.

KPSS 2026/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM takvimine göre KPSS 2026/1 merkezi atama tercihleri 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 09.00'da başlayacak. Tercih süreci 16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.

Adayların tercihlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

KPSS-2026/1 tercih kılavuzu: KPSS tercihleri başladı mı? 1

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

KPSS 2026/1 tercih işlemleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Adaylar, sisteme T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak tercih ekranına ulaşabilecek. Tercih işlemleri yalnızca ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden yapılacak.

KPSS TERCİH SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS TERCİH KILAVUZUNDA NELER YER ALACAK?

Yayımlanacak KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu'nda;

Kamu kurumlarının boş kadro ve pozisyonları
Kontenjan sayıları
Başvuru koşulları
Nitelik kodları
Tercih işlemlerine ilişkin kurallar ayrıntılı şekilde yer alacak.

KPSS-2026/1 TERCİH KILAVUZU

Adayların tercihlerini yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemeleri ve başvurularını kılavuzdaki şartlara uygun olarak tamamlamaları önem taşıyor.

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