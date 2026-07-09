KPSS-2026/1 tercih kılavuzu: KPSS tercihleri başladı mı?

KPSS-2026/1 tercihleri için geri sayım bugün başladı. Adaylar, tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden belirlenen tarihler arasında gerçekleştirebilecek.
ÖSYM takvimine göre KPSS 2026/1 merkezi atama tercihleri 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 09.00'da başlayacak. Tercih süreci 16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.
Adayların tercihlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.
KPSS 2026/1 tercih işlemleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Adaylar, sisteme T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak tercih ekranına ulaşabilecek. Tercih işlemleri yalnızca ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden yapılacak.
KPSS TERCİH SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
Yayımlanacak KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu'nda;
Kamu kurumlarının boş kadro ve pozisyonları
Kontenjan sayıları
Başvuru koşulları
Nitelik kodları
Tercih işlemlerine ilişkin kurallar ayrıntılı şekilde yer alacak.
Adayların tercihlerini yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemeleri ve başvurularını kılavuzdaki şartlara uygun olarak tamamlamaları önem taşıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum