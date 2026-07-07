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ÖSYM'ye resmi dava açıldı: YKS'de 23. soru krizi mahkemelik oldu!

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tartışmalara neden olan AYT Matematik testinin 23. sorusu yargıya taşındı. Detaylar haberimizde...

ÖSYM'ye resmi dava açıldı: YKS'de 23. soru krizi mahkemelik oldu!

ÖSYM'nin, sınav sonrası yaptığı inceleme sonucunda söz konusu sorunun doğru cevabını "C" seçeneğinden "A" seçeneğine değiştirmesi ve Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testindeki 20. soruyu iptal etmesi, bazı adaylar tarafından yeterli bulunmadı.

ÖSYM ye resmi dava açıldı: YKS de 23. soru krizi mahkemelik oldu! 1

ÖSYM'YE DAVA AÇTI

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın özel haberine göre, Sakarya'da yaşayan üniversite adayı Doruk Kerem Atam, yalnızca cevap anahtarının değiştirilmesinin adil olmadığını savunarak ÖSYM aleyhine yürütmenin durdurulması ve soru iptali talebiyle idare mahkemesinde dava açtı. Davacı, 23. türev sorusunun tamamen iptal edilmesi gerektiğini ileri sürdü.

SÜREÇ HIZLI İLERLEYEBİLİR

Yasal olarak 10 günlük süre içinde açılması gereken bu soru iptali davasında takvim yavaş işlemeyecek gibi görünüyor.

Davanın açılmasıyla birlikte binlerce aday ve veli, mahkemenin vereceği karara odaklandı. Sürecin, idare mahkemelerindeki benzer davalarda olduğu gibi bilirkişi incelemesiyle yürütülmesi bekleniyor.

Mahkeme önce ÖSYM'den savunma isteyecek, ardından teknik değerlendirme yapılması amacıyla akademik bilirkişi heyeti görevlendirecek. Bilirkişi raporunun dosyaya sunulmasının ardından mahkemenin yasal süre içerisinde karar vermesi öngörülüyor. Dosyanın tekemmülünden itibaren en geç 15 gün içinde nihai karar verilmesi bekleniyor.

ÖSYM ye resmi dava açıldı: YKS de 23. soru krizi mahkemelik oldu! 2

ÖSYM'NİN 'B' PLANI VAR MI?

Öte yandan, kamuoyunda bazı eğitim uzmanlarının sorunun iptal edilmesi gerektiği yönünde değerlendirmelerde bulunduğu belirtilirken, mahkemenin nasıl bir karar vereceği henüz netlik kazanmış değil. Karar süreci tamamlanana kadar sorunun iptal edileceği yönündeki iddialar resmiyet taşımıyor.

Kulis bilgilerine göre ÖSYM'nin ise olası tüm senaryolara karşı hazırlık yaptığı ifade ediliyor. Mahkemenin soru iptaline karar vermesi durumunda kurumun sınav sonuçlarını yeniden hesaplayarak puan ve sıralamaları güncelleyecek teknik altyapıyı hazır tuttuğu öne sürüldü.

Mahkemenin vereceği kararın, hem 2026 YKS sonuçlarını hem de benzer sınavlarda izlenecek hukuki sürece emsal oluşturabilecek nitelikte olması bekleniyor.

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ÖSYM dava Üniversite sınavı YKS sonuçları yks
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