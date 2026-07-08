ÖSYM'nin cevabını değiştirdiği AYT sorusu mahkemelik oldu

İki yıllık zorlu çalışma sürecinin ardından böylesi bir durumla karşılaşmanın yıpratıcı olduğunu vurgulayan genç, "Eşit ağırlıkçıyım, derece beklentisinde olan bir öğrenciyim. Bu yüzden bu cevap anahtarının değişmesi benim için çok ciddi bir hayal kırıklığı oldu" dedi.

ÖSYM, geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi duyuruyla 2026 YKS Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testindeki 20 numaralı soruyu iptal ettiğini, AYT Matematik testindeki 23 numaralı türev sorusunun ise cevabını "C" yerine "A" olarak güncellediğini ilan etmişti. Bu güncelleme, sınavda derece hedefleyen 18 yaşındaki eşit ağırlık öğrencisi Doruk Kerem Atam'ı harekete geçirdi.

Yaşadığı hak kaybı nedeniyle sorunun tamamen iptali için hukuki mücadele başlatan ve mahkemeye başvuran Atam, yaşadığı hayal kırıklığını ve açtığı iptal davasının gerekçelerini paylaştı.

Süreçte yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren 18 yaşındaki Doruk Kerem Atam, "Cevap anahtarının değiştirilmesi 1 Temmuz tarihinde ÖSYM'nin kendi resmi sitesinde açıklandı. Ben de o şekilde öğrendim. Eşit ağırlık öğrencisi olarak, hem edebiyat alanında bir soru iptal edildi hem de matematik sorusunun cevabı değiştirildi. Bu durum beni yaklaşık 2,25 net gibi ciddi şekilde geriye düşürdü. Olumsuz şekilde etkiledi" dedi.

"SORU, ÖĞRENCİLERİ BİRDEN FAZLA ŞIKKA SEVK EDECEK ŞEKİLDE OLMAMALI"

İki yıllık zorlu bir çalışma sürecinin ardından böylesi bir durumla karşılaşmanın yıpratıcı olduğunu vurgulayan Atam, "Sınav süreci benim için oldukça zorlayıcıydı. Yaklaşık 2 sene gibi uzun bir süre sınava hazırlandım. Psikolojik olarak oldukça yıpratıcıydı ve yorucuydu, katlandım. TYT sınavında 100 net, AYT sınavında 73 net yapmıştım. Eşit ağırlıkçıyım, derece beklentisinde olan bir öğrenciyim. Bu yüzden bu cevap anahtarının değişmesi benim için çok ciddi bir hayal kırıklığı oldu. Arasında ciddi bir net farkı var. Bu soruyu A olarak işaretleyen kişiler doğru yapmış oldu. Soruyu yanlış yapan kişiler, yeni açıklanan cevap anahtarına göre doğru yapmış oldu. Ben C işaretledim, soruyu doğru yapmışken, yeni cevap anahtarına göre yanlış yapmış oldum. Bizim aramızda 2.5 netlik bir makas oluşmuş oldu. Bu ciddi bir net. ÖSYM tarafından hazırlanan, aylarca izole edilen, toplum içine çıkması engellenen hocalarımız, akademisyenler tarafından hazırlanan sorular. Ciddi emekler harcanıyor. Bu soruları 3-5 kişi değil, yüzlerce, binlerce kişi muhatap oluyor. Bu şekilde bir komisyon aylarca üzerinde uğraştıkları sorunun cevabını C olarak açıklıyorken ben sınav esnasında 3 saatlik 80 soru için kısıtlı bir zamanım varken bu soruyu nasıl doğru şekilde cevaplayabilirim? Bu soru öğrencileri birden fazla şıkka sevk edecek şekilde olmamalı" diye konuştu.

"DAVA AÇTIM, UMARIM SÜREÇ LEHİME İŞLER"

Hukuki mücadeleyi kendi kararıyla başlattığını ve kendisi gibi mağdurlarında hak kayıplarının üzerine gitmesi gerektiğini aktaran Atam, "Dava süreci benim kendi fikrimdi. Bu şekilde bir hak kaybına uğramak istemedim. Bu konuda kendi girişimimde bulunmak istedim. Davamı açtım, hukuki sürece başvurdum. Umarım bu süreç benim lehime şekilde işler. Kendi hak kayıplarının üzerine düşmelerini tavsiye ederim. Gerek dava açmaları, gerek CİMER'e başvurmalarını tavsiye ediyorum. Bu ciddi bir hak kaybı ve ben kendim gibi sınava yönelik ciddi hazırlık yapan hiçbir arkadaşımın hak kaybına uğramasını istemem" şeklinde konuştu.

"SORU İPTAL EDİLİRSE KİMSE HAK KAYBINA UĞRAMAYACAK"

İtirazının ardından sosyal medyada aldığı tepkilere ve ÖSYM'nin soru iptali sistemine değinen Doruk Kerem Atam, "Sosyal medya üzerinden olumsuz tepkiler aldım. Cevap anahtarında cevap C şıkkı iken, A şıkkı olarak değiştirilmesine itiraz ediyordum. A işaretleyen sınav arkadaşlarım bana sosyal medya üzerinden eleştiride bulundular. Bu konuda ÖSYM'nin şöyle bir uygulaması var; artık iptal edilen sorular için herkese artı 1 net eklemiyor, iptal edilen sorunun katsayısı geri kalan sorulara dağıtılıyor. Yani matematik kısmı 40 soru değil 39 soruymuş gibi değerlendiriliyor. Bu yüzden cevabı A işaretleyen arkadaşlarım da sorunun iptalinde herhangi bir hak kaybına uğramayacaklar" ifadelerini kullandı.