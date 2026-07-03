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KPSS-2026/1 tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında yerleştirme tercihlerinin yapılacağı tarihleri açıkladı. İşte detaylar...

KPSS-2026/1 tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM, KPSS kapsamında yerleştirme tercihlerinin yapılacağı tarihleri açıkladı.

TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM'den yapılan açıklamada, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacağı belirtildi.

Bu kapsamda KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu'nun yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Adaylar tercihlerini, 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri 9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00'da başlayacak ve 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir." ifadelerine yer verildi.

KPSS-2026/1 tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 1

KPSS TERCİH KILAVUZU

Tercih yapacak adaylar, işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek.

TERCİH KILAVUZU ERİŞİM EKRANI
Kaynak: AA

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ÖSYM KPSS kpss tercih
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