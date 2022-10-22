KPSS 50, 55, 60, 65,70, 75 puanla nereye girilebilir? Memur olunur mu? İşte 2022 KPSS taban puanları!

KPSS sınavında giren adaylar sınav sonuçlarıyla nerelere yerleşebilecekleri konusunda araştırma yapıyorlar. KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla nereye girilir, sorusunun yanıtı KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konular arasında bulunuyor. Öğretmen ya da memur alımı başvuru ve tercihleri için bekleyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. " KPSS lisans 60, 70, 80 puanla nereye girebilirim, atanabilir miyim?" soru ve konu başlıkları sorgulanıyor. Öte yandan, öğretmenlik atama puanları ile branş kontenjan bilgisi de merak edilen konular arasında bulunuyor. İşte 2022 KPSS taban puanları...

KPSS 50, 55 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

KPSS 50, 55, 60 puan alan kişiler belediyelerin memur alımları ile jandarma alımlarını tercih edebilecekleri gibi öğretmenevi, polis evi ve misafirhaneler için memur başvurusunda bulunabilirler.

Öte yandan tercih kılavuzu, tercih işlemi için önemlidir. Çünkü, atama puanları ve detaylar hem il, hem memurluk türü, hem de branş ve mesleki pozisyona göre farklılık göstermektedir.

KPSS 60, 65 PUANLA HANGİ DEVLET KURUMUNA GİRİLİR?

KPSS puanı 60 ve üzeri olanlar sözleşmeli öğretmenlik alanını tercih edebilmektedir.

65 puan bandına ulaşanlar ise Bakanlık kadrolarında yapılacak alımlara başvurabilmektedirler.

Öte yandan, KPSS'de 70 puan alan kişiler EGM, PA, CTE gibi müdürlüklerde de tercih yapabilirler.

KPSS SONUÇLARINA GÖRE KAÇ PUANLA HANGİ DEVLET KURUMUNA GİRİLİR?

KPSS taban ve tavan puanlar, mesleki pozisyonlar, branş ve kontenjan dağılımı, şehir ve kuruma göre değişkenlik gösteriyor.

Bu sebeple başvuruda bulunacak kişiler, kendi bölümlerine göre önceki yıllardaki yapılmış alımların tercih bilgilerini inceleyebilirler.

KPSS TABAN PUANLARI

KPSS TABAN PUANLARI 2021/2

KPSS LİSANS TABAN PUANLARI 2022/1

KPSS SONUÇ EKRANI

KPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN



