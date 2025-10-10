KPSS açıklandı! 2025 KPSS sonuç sorgulama: 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçları açıklandı! 2025 KPSS Lisans sonuç sorgulama linki...

Yüz binlerce memur adayının merakla beklediği 2025 KPSS Lisans sınav sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı. Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına katılan adaylar, sonuçlara ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

SONUÇLAR AÇIKLANDI!

ÖSYM, sonuçların açıklanacağı tarih olarak 10 Ekim 2025’i işaret etmiş, ancak saat konusunda resmi bir duyuru yapılmamıştı. Adaylar, “2025 KPSS Lisans sonuçları saat kaçta açıklanacak?” sorusuyla yoğun bir bekleyiş içindeydi. ÖSYM’nin müjdeli haberiyle sonuçlar erişime açıldı ve heyecanlı bekleyiş sona erdi.

2025-KPSS A Grubu Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi): Sınav Sonuçları Açıklandı.

SONUÇ BELGELERİ BASILMAYACAK

ÖSYM, sınav sonuç belgelerinin basılı olarak düzenlenmeyeceğini ve posta yoluyla gönderilmeyeceğini duyurdu. Adaylar, sonuç ekranında testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayılarını ile KPSS puanlarını görüntüleyebilecek.

Resmi bildirim niteliğindeki duyuru, ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlandı.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI VE LİNKİ

KPSS Lisans sonuçlarınızı öğrenmek için link: https://sonuc.osym.gov.tr

