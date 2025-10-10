EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

KPSS açıklandı! 2025 KPSS sonuç sorgulama: 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçları açıklandı! 2025 KPSS Lisans sonuç sorgulama linki...

Yüz binlerce memur adayının nefeslerini tutarak beklediği an geldi! 2025 KPSS Lisans sınav sonuçları ÖSYM tarafından bugün erişime açıldı. Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına katılan adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sonuçlar açıklandı, sonuç sorgulama linki ve detaylar haberimizde…

KPSS açıklandı! 2025 KPSS sonuç sorgulama: 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçları açıklandı! 2025 KPSS Lisans sonuç sorgulama linki...
Sedef Karatay

Yüz binlerce memur adayının merakla beklediği 2025 KPSS Lisans sınav sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı. Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına katılan adaylar, sonuçlara ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

KPSS açıklandı! 2025 KPSS sonuç sorgulama: 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçları açıklandı! 2025 KPSS Lisans sonuç sorgulama linki... 1

SONUÇLAR AÇIKLANDI!

ÖSYM, sonuçların açıklanacağı tarih olarak 10 Ekim 2025’i işaret etmiş, ancak saat konusunda resmi bir duyuru yapılmamıştı. Adaylar, “2025 KPSS Lisans sonuçları saat kaçta açıklanacak?” sorusuyla yoğun bir bekleyiş içindeydi. ÖSYM’nin müjdeli haberiyle sonuçlar erişime açıldı ve heyecanlı bekleyiş sona erdi.

2025-KPSS A Grubu Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi): Sınav Sonuçları Açıklandı.

SONUÇ BELGELERİ BASILMAYACAK

ÖSYM, sınav sonuç belgelerinin basılı olarak düzenlenmeyeceğini ve posta yoluyla gönderilmeyeceğini duyurdu. Adaylar, sonuç ekranında testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayılarını ile KPSS puanlarını görüntüleyebilecek.

Resmi bildirim niteliğindeki duyuru, ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlandı.

KPSS açıklandı! 2025 KPSS sonuç sorgulama: 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçları açıklandı! 2025 KPSS Lisans sonuç sorgulama linki... 2

SONUÇ SORGULAMA EKRANI VE LİNKİ

KPSS Lisans sonuçlarınızı öğrenmek için link: https://sonuc.osym.gov.tr

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öğretmenlerin kılık-kıyafetlerine düzenlemeÖğretmenlerin kılık-kıyafetlerine düzenleme
Lise eğitimi kısalıyor mu? 3+1 ve 2+2 modelleri masada!Lise eğitimi kısalıyor mu? 3+1 ve 2+2 modelleri masada!

Anahtar Kelimeler:
KPSS kpss sonuçları sonuç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.