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KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

29.07.2023 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS alan bilgisi soruları ve cevapları hakkında araştırmalar hız kazandı. 2023 KPSS Lisans oturumlarının ilki olan A Grubu Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da gerçekleştirildi. KPSS Alan Bilgisi oturumları da bugün ve yarın yapılacak. Peki, KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte tüm merak edilenler...

KPSS alan bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağına dair araştırmalar yoğunlaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz'da düzenlenecek. Sınavların ardından ise adaylar kaç net yaptıklarını ÖSYM tarafından yayınlanacak olan soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile görebilecekler. Peki, KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağına dair ÖSYM'den henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgilere göre 2023 KPSS Alan Bilgisi sınav sorularının, sınavlar bittikten sonra 30 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyor.

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KPSS 2023 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) sınav sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde erişime açılacak.

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Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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