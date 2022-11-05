EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. KPSS'de gerekli belgeler nelerdir? KPSS ortaöğretim sınavına girerken yanınızda olması gerekenler!

KPSS'de gerekli belgeler nelerdir? KPSS ortaöğretim sınavına girerken yanınızda olması gerekenler!

05.11.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Kamu kurumunda çalışmak isteyen lise mezunu vatandaşların girdiği sınava ilişkin adaylar tarafından araştırma yapılıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı 130 dakika (2 saat 10 dakika) sürecek. KPSS'de gerekli belgeler nelerdir, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte KPSS ortaöğretim sınavına girerken yanınızda olması gerekenler...

KPSS'de gerekli belgeler nelerdir? KPSS ortaöğretim sınavına girerken yanınızda olması gerekenler!

KPSS'de gerekli belgeler 6 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek sınav öncesi adaylar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamanın ardından başvuruda bulunan vatandaşların erişimine açılmıştı. İşte 6 Kasım Pazar günü saat 10:15'te başlayacak olan KPSS ortaöğretim sınavına girerken yanınızda olması gerekenler...

KPSS'DE GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

KPSS'de kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Yapılan açıklamaya göre sıonava girecek olan kişiler şeffaf pet şişe içinde sularını kendileri getirebilecek.

  • Sınava giriş belgesi

  • Nüfus cüzdanı ya da fotoğraflı T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı

Nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,

Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,

T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ortaöğretim tarihi 6 Kasım'da saat 10:15'te başlayacak.

Sınav sonucu ise 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİK SÜRECEK?

KPSS ortaöğretim sınavı 130 dakika (2 saat 10 dakika) sürecek .

Adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarında 60'şar soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak.

y2

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS ortaöğretim sınav yerleri ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebiliyor.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 6 Kasım'da yapılacak olan KPSS Ortaöğretim sınavı için adayların saat 10.00’dan sonra binalara alınmayacakları aktarıldı.

Sınav yerel saate göre yapılacağı için; adayların, Kıbrıs/Lefkoşa için saat 09.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğrenci ve velileri ilgilendiriyor! Okul terki uyarı sistemi geliyorÖğrenci ve velileri ilgilendiriyor! Okul terki uyarı sistemi geliyor
KPSS 2022 önlisans branş bazlı sıralama!KPSS 2022 önlisans branş bazlı sıralama!
Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandıMerakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı
Anahtar Kelimeler:
kpss ortaöğretim transfer sezonu

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YDS/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

YDS/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Millet eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

Astsubay KPSS önlisans puanı nedir, kaç puan almak gerekli?

Astsubay KPSS önlisans puanı nedir, kaç puan almak gerekli?

Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı?

Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı?

İlginizi Çekebilir

Zararlı olduğu kimsenin aklına gelmez: Zehirleyebilir!

Zararlı olduğu kimsenin aklına gelmez: Zehirleyebilir!

Endişelenmeyi bırakın ve kazanmaya başlayın

Endişelenmeyi bırakın ve kazanmaya başlayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Eklem iltihaplanmasını bitirir

Eklem iltihaplanmasını bitirir

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.