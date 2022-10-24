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KPSS DHBT geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? KPSS DHBT geç başvuru gününe geri sayım başladı!

24.10.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) başvurularının sona ermesinin ardından geç başvuru tarihi ve ücreti araştırılmaya başlandı. KPSS DHBT'nin gerçekleştirileceği tarih, geç başvuru tarihi ve ücreti gibi detaylar belli oldu. Peki KPSS DHBT geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? KPSS DHBT geç başvuru gününe geri sayım başladı! İşte detaylar...

KPSS DHBT geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? KPSS DHBT geç başvuru gününe geri sayım başladı!

KPSS DHBT oturumuna hazırlanan adaylar, detaylar hakkında araştırma yapmaya başladı. KPSS DHBT geç başvuru bedeli ÖSYM tarafından başvuru kılavuzunda yer aldı. Peki KPSS DHBT geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? KPSS DHBT geç başvuru gününe geri sayım başladı! İşte detaylar...

KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları 7 Ekim 2022'de başlamıştı. Başvurular 17 Ekim itibarıyla sona erdi. KPSS DHBT geç başvuruları ise 25 Ekim 2022'de yapılacak.

KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DHBT başvuru ücreti 115 TL olarak ödendi. Geç başvuru ücretiyse, normal başvurunun yüzde 50 fazlası olarak ödenecek.

KPSS DHBT geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? KPSS DHBT geç başvuru gününe geri sayım başladı!

DHBT SINAVI NE ZAMAN?

DHBT sınavı 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15 itibarıyla başlayacak.

DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS DHBT sınav sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

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