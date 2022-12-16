KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sonuçları nereden sorgulanır? AİS ÖSYM sonuç sorgulama

KPSS DHBT sınavı 27 Kasım'da düzenlendi. Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle KPSS DHBT sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sonuçları nereden sorgulanır? İşte AİS ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...
KPSS DHBT sınav sonuçları ile Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına atama yapılacak.
KPSS DHBT sınav sonuçları 16 Aralık 2022 Cuma günü açıklanacak.
KPSS DHBT sonuçları ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr/' sonuç sayfası üzerinden sorgulanacak.
Sorgulamalar T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile yapılacak.