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KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sonuçları nereden sorgulanır? AİS ÖSYM sonuç sorgulama

16.12.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sonuçları, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS DHBT sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından duyuruldu. Peki KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sonuçları nereden sorgulanır? İşte AİS ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sonuçları nereden sorgulanır? AİS ÖSYM sonuç sorgulama

KPSS DHBT sınavı 27 Kasım'da düzenlendi. Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle KPSS DHBT sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sonuçları nereden sorgulanır? İşte AİS ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sonuçları nereden sorgulanır? AİS ÖSYM sonuç sorgulama

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS DHBT sınav sonuçları ile Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına atama yapılacak.

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sonuçları nereden sorgulanır? AİS ÖSYM sonuç sorgulama

KPSS DHBT sınav sonuçları 16 Aralık 2022 Cuma günü açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sonuçları nereden sorgulanır? AİS ÖSYM sonuç sorgulama

KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA LİNKİ

KPSS DHBT sonuçları ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr/' sonuç sayfası üzerinden sorgulanacak.

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sonuçları nereden sorgulanır? AİS ÖSYM sonuç sorgulama

Sorgulamalar T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile yapılacak.


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