KPSS DHBT sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2022 KPSS DHBT sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? ÖSYM açıkladı

ÖSYM başkanlığınca gerçekleşen KPSS DHBT sonuçlarının açıklanması için geri sayım devam ediyor. DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) oturumuna katılan kamu personeli adayları DHBT sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisini sorguluyor. İşte KPSS DHBT sınavının açıklanacağı gün ve ÖSYM'den gelen açıklama...

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS DHBT sonuçlarının, 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacağı duyuruldu. KPSS DHBT sonuçları, AİS ÖSYM'den sorgulanacak. Adaylar AİS ÖSYM adresine T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile giriş yapacak.

KPSS DHBT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI SORGULAMA EKRANI

KPSS DHBT oturumunun soruları ve cevapları yayınlandı. ÖSYM, sınav sorularının yüzde 10'luk kısmını erişime açtı. Detaylar ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,24135/2022-kpss-din-hizmetleri-alan-bilgisi-dhbt-temel-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari--10.html' internet adresinden sorgulanıyor.

DBHT NEDİR, AÇILIMI NEDİR?

DHBT’nin açılımı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testidir. 2014 yılından önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başka bir isimle gerçekleştirilen sınav, 2014 yılında ÖSYM tarafından yapılmaya başlanmış ve DHBT yani Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi adını almıştır.

DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde 60 dakika süren DHBT oturumuna katılmak zorundadır.



