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KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı

31.07.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim bilimleri testinde 80 soru yer alacak ve adaylara 100 dakika süre verilecek

KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) eğitim bilimleri oturumu başladı.

2022-KPSS lisans oturumlarının ikincisi olan eğitim bilimleri oturumu saat 14.45'te başladı. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Eğitim bilimleri testinde 80 soru yer alacak ve adaylara 100 dakika süre verilecek.

KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı

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