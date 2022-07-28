KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları ne zaman, saat kaçta başlar? 2022 KPSS lisans sınavı başlangıç ve bitiş saatleri!

KPSS lisans sınavı başlangıç ve bitiş saatleri, 31 Temmuz Pazar günü KPSS lisans sınavına girecek adaylarca sıkça sorgulanmaya başladı. Sınavın başlangıç ve bitiş saatleriyle beraber, kaç saat süreceği de merak konusu oldu. Sınav önümüzdeki pazar günü yapılacak. Peki KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları saat kaçta başlayacak 2022? KPSS lisans sınavı başlangıç ve bitiş saatleri ile ilgili detaylar haberimizde...

KPSS GENEL KÜLTÜR - GENEL YETENEK VE EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK 2022?

KPSS lisans sınavı 31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

100 dakika sürecek olan Eğitim Bilimleri sınavı saat 16:25'te bitecek. Böylelikle KPSS maratonun ilk adımı sona ermiş olacak.

Genel Kültür Genel Yetenek sınavının süresi ise 130 dakika süre. Adaylar bu süre zarfında 60 Genel Kültür, 60 Genel Yetenek sorusu olmak üzere toplam 120 soruyu yanıtlamaya çalışacak.

Eğitim Bilimleri sınavının süresi ise 100 dakika olarak açıklandı. Sınavda adaylara 80 soru yöneltilecek.

