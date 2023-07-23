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KPSS GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR OTURUM SAATİ VE SÜRESİ: 2023 KPSS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? KPSS kaç dakika sürecek, soru sayısı nedir?

23.07.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS Lisan sınavı 2023 Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri bugün ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Birçok kişi konuya dair arama motorlarında sorgulama yapıyor. 2023-KPSS genel yetenek genel kültür oturumu için detaylar merak konusu oldu. Peki, KPSS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? KPSS kaç dakika sürecek, soru sayısı nedir? İşte ÖSYM'den yapılan açıklamanın detayları...

KPSS saati, lisans oturumlarına girecek kişiler tarafından merak konusu oldu. KPSS için başvurularını tamamlayan adaylar konuya dair araştırma yapıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre; Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans oturumları genel yetenek genel kültür testi ile başlayacak. İşte "KPSS ne zaman, kaç dakika?" ve "KPSS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?" sorularının yanıtı...

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, NE KADAR SÜRECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu 23 Temmuz Pazar günü 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te yapılacak.

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KPSS sınavı için salona son giriş saati 10.00 olarak belirlenmiştir. 10.15'te başlayacak olan sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

ÖSYM KPSS SINAV YERİ SORGULAMA

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru için 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

KPSS SINAV YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

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2023 KPSS SINAV TAKVİMİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

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