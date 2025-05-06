EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

KPSS kalkıyor mu? Öğretmen atamaları nasıl olacak? KPSS kalkınca öğretmenler nasıl atanacak? Eğitim uygulama merkezleri nedir, nerede kurulacak? Öğretmen atamalarında yeni sınav sistemi nasıl olacak? Mülakat var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atama sisteminde köklü bir değişikliğe gidiyor. KPSS şartı kaldırılarak ve sözlü mülakat uygulamasına son verilerek, öğretmen adayları artık Milli Eğitim Akademileri'nde beceri odaklı uygulamalı eğitimden geçecek. Yeni sistemin detaylarını Milli Eğitim Akademisi Başkanı Cevdet Vural anlattı. 1 Eylül itibarıyla öğretmen atamalarında yeni bir dönem başlayacak. Detaylar haberimizde...

KPSS kalkıyor mu? Öğretmen atamaları nasıl olacak? KPSS kalkınca öğretmenler nasıl atanacak? Eğitim uygulama merkezleri nedir, nerede kurulacak? Öğretmen atamalarında yeni sınav sistemi nasıl olacak? Mülakat var mı?
Sedef Karatay

Milli Eğitim Akademisi, 10 bin öğretmen adayının istihdamı için yoğun bir çalışma yürütüyor. Akademi, öğretmen yetiştirme sürecine uzman ve başöğretmen unvanlı öğretmenleri dahil ederek, adaylara uygulama odaklı eğitim sunacak. Üniversitelerde doktor öğretim üyesi ve üstü unvana sahip kişiler de akademide eğitim personeli olarak görev alabilecek.

sinific

"UYGULAMA BECERİLERİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Milli Eğitim Akademisi Başkanı Cevdet Vural, "Özellikle uygulama becerileri bizim için çok önemli. Yani kişinin bilgisi kadar bu bilgiyi sınıfa nasıl taşıdığını kendi hitap ettiği öğrenci kitlesine nasıl aktardığı meselesi dolayısıyla biz akademide uygulamalı beceri setini kazansın isteriz. Öğretmenlerin öğretmen yetiştirme sürecine dahil olacağı bir dönemle karşılaşacağız uzman ve başöğretmen unvanına sahip öğretmenlerimiz yapılacak çeşitli değerlendirmeler sonucunda eğitim personeli olarak istihdam edilebilecek. Üniversitelerde doktor öğretim üyesi ve üstün unvanlarda bulunan kişiler bize gelip eğitim personeli olabilecek."

KPSS’SİZ YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?

Öğretmen adayları için KPSS şartı aranmayacak. Bunun yerine, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) uygulanacak. AGS’de 80 soru için 110 dakika, ÖABT’de ise 50 soru için 90 dakika süre tanınacak. Adayların başarı sıralaması, iki sınavın ortalamasına göre belirlenecek.

Vural, sınav içeriğiyle ilgili şu bilgileri verdi:
AGS: Sayısal ve sözel yetenek (%18,75), eğitimin temel kavramları ve kuramları (%30), mevzuat (%10), coğrafya (%10), tarih (%12,5).

Yabancı dil alanları (İngilizce, Fransızca gibi 10 dil): YDS ve AGS ortalaması dikkate alınacak.

Cevdet Vural, "80 soru AGS 50 soru da ÖABT testinden iki ayrı testin yüzde 50 ayrı ortalaması alınarak 17 alan bu şekilde seçilecek. Başta İngilizce, Fransızca olmak üzere 10 yabancı dil alanımız ise hem YDS‘ye hem AGS‘ye girecek. Sözel ve sayısal yetenek yüzde 18.75’lik bir ağırlığa sahip olacak eğitimin temel kavramları ve kuramları dediğimiz yüzde 30 mevzuat, yüzde 10 coğrafya, yüzde 10 tarih, yüzde12,5 şeklinde bir ağırlığı olacak."

thumbs_b_c_d676785b66a15842f0052728091ce3ee

14 AYLIK TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM

Öğretmen adayları, en fazla 14 ay sürecek eğitim programına katılacak. Eğitimlerin %40’ı teorik, %60’ı uygulamalı olacak. Atamaya esas başarı puanı, bu iki bölümün ağırlıklı ortalamasıyla hesaplanacak.

Vural, "Daha önce öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü olarak hizmet içi eğitim merkezlerimiz vardı bunların hepsi eğitim uygulama merkezlerine dönüştüler. İlave binaları da şu an değerlendirme süreci devam ediyor. Çok yoğun bir talep var hemen hemen bütün illerimiz kendi ilinde akademiye ait bir merkezin açılmasını istiyor" dedi.

thumbs_b_c_d877b9648abd7ac0af31aeacaf82187b

EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ KURULUYOR

Daha önce hizmet içi eğitim merkezleri olarak faaliyet gösteren yapılar, Eğitim Uygulama Merkezleri’ne dönüştürüldü. İstanbul, Ankara, Erzurum, Mersin, Rize, Aksaray ve Tokat’ta akademi binaları kurulacak.

Vural, yeni merkezlerin açılacağını ve illerin uygunluklarına göre değerlendirileceğini belirtti: "Biz amaca uygunluk noktasında bir değerlendirme yapacağız hangi alanda orada eğitim planlıyor isek buna dair en uygun şartlar hangi il sunuyor ise o ilin değerlendirilmesini planlıyoruz."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
6 ülke ve 47 şehirden katılımcı geldi!6 ülke ve 47 şehirden katılımcı geldi!
MEB'in projesi büyük ilgi gördü...MEB'in projesi büyük ilgi gördü...

Anahtar Kelimeler:
KPSS milli eğitim öğretmen atama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Akaryakıt tabelasında ikinci indirim!

Akaryakıt tabelasında ikinci indirim!

Eşi hamile! Bebeğin cinsiyetini açıkladılar

Eşi hamile! Bebeğin cinsiyetini açıkladılar

Çanakkale'de düşmanın telgraf yazışmaları ele geçirilmiş

Çanakkale'de düşmanın telgraf yazışmaları ele geçirilmiş

3 aylık oğlu sahada! İlk kez yüzünü gösterdiler

3 aylık oğlu sahada! İlk kez yüzünü gösterdiler

3. kez hamile! Met Gala kıyafeti olay oldu

3. kez hamile! Met Gala kıyafeti olay oldu

KPSS kalkıyor mu? Mülakat var mı?

KPSS kalkıyor mu? Mülakat var mı?

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.