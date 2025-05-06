KPSS kalkıyor mu? Öğretmen atamaları nasıl olacak? KPSS kalkınca öğretmenler nasıl atanacak? Eğitim uygulama merkezleri nedir, nerede kurulacak? Öğretmen atamalarında yeni sınav sistemi nasıl olacak? Mülakat var mı?

Milli Eğitim Akademisi, 10 bin öğretmen adayının istihdamı için yoğun bir çalışma yürütüyor. Akademi, öğretmen yetiştirme sürecine uzman ve başöğretmen unvanlı öğretmenleri dahil ederek, adaylara uygulama odaklı eğitim sunacak. Üniversitelerde doktor öğretim üyesi ve üstü unvana sahip kişiler de akademide eğitim personeli olarak görev alabilecek.

"UYGULAMA BECERİLERİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Milli Eğitim Akademisi Başkanı Cevdet Vural, "Özellikle uygulama becerileri bizim için çok önemli. Yani kişinin bilgisi kadar bu bilgiyi sınıfa nasıl taşıdığını kendi hitap ettiği öğrenci kitlesine nasıl aktardığı meselesi dolayısıyla biz akademide uygulamalı beceri setini kazansın isteriz. Öğretmenlerin öğretmen yetiştirme sürecine dahil olacağı bir dönemle karşılaşacağız uzman ve başöğretmen unvanına sahip öğretmenlerimiz yapılacak çeşitli değerlendirmeler sonucunda eğitim personeli olarak istihdam edilebilecek. Üniversitelerde doktor öğretim üyesi ve üstün unvanlarda bulunan kişiler bize gelip eğitim personeli olabilecek."

KPSS’SİZ YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?

Öğretmen adayları için KPSS şartı aranmayacak. Bunun yerine, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) uygulanacak. AGS’de 80 soru için 110 dakika, ÖABT’de ise 50 soru için 90 dakika süre tanınacak. Adayların başarı sıralaması, iki sınavın ortalamasına göre belirlenecek.

Vural, sınav içeriğiyle ilgili şu bilgileri verdi:

AGS: Sayısal ve sözel yetenek (%18,75), eğitimin temel kavramları ve kuramları (%30), mevzuat (%10), coğrafya (%10), tarih (%12,5).

Yabancı dil alanları (İngilizce, Fransızca gibi 10 dil): YDS ve AGS ortalaması dikkate alınacak.

Cevdet Vural, "80 soru AGS 50 soru da ÖABT testinden iki ayrı testin yüzde 50 ayrı ortalaması alınarak 17 alan bu şekilde seçilecek. Başta İngilizce, Fransızca olmak üzere 10 yabancı dil alanımız ise hem YDS‘ye hem AGS‘ye girecek. Sözel ve sayısal yetenek yüzde 18.75’lik bir ağırlığa sahip olacak eğitimin temel kavramları ve kuramları dediğimiz yüzde 30 mevzuat, yüzde 10 coğrafya, yüzde 10 tarih, yüzde12,5 şeklinde bir ağırlığı olacak."

14 AYLIK TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM

Öğretmen adayları, en fazla 14 ay sürecek eğitim programına katılacak. Eğitimlerin %40’ı teorik, %60’ı uygulamalı olacak. Atamaya esas başarı puanı, bu iki bölümün ağırlıklı ortalamasıyla hesaplanacak.

Vural, "Daha önce öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü olarak hizmet içi eğitim merkezlerimiz vardı bunların hepsi eğitim uygulama merkezlerine dönüştüler. İlave binaları da şu an değerlendirme süreci devam ediyor. Çok yoğun bir talep var hemen hemen bütün illerimiz kendi ilinde akademiye ait bir merkezin açılmasını istiyor" dedi.

EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ KURULUYOR

Daha önce hizmet içi eğitim merkezleri olarak faaliyet gösteren yapılar, Eğitim Uygulama Merkezleri’ne dönüştürüldü. İstanbul, Ankara, Erzurum, Mersin, Rize, Aksaray ve Tokat’ta akademi binaları kurulacak.

Vural, yeni merkezlerin açılacağını ve illerin uygunluklarına göre değerlendirileceğini belirtti: "Biz amaca uygunluk noktasında bir değerlendirme yapacağız hangi alanda orada eğitim planlıyor isek buna dair en uygun şartlar hangi il sunuyor ise o ilin değerlendirilmesini planlıyoruz."