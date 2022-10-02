KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) soru ve cevap anahtarı nasıl sorgulanır?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların bir süredir beklediği KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) soru ve cevap anahtarını yayınladı. Peki KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) soru ve cevap anahtarı nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

ÖABT SORU VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın başlığında, "2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın içeriğinde ise şu ifadeler yer aldı: "02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10’ları) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 02 Ekim 2022 tarihinde saat 18.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 12 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59’da sonlanacaktır."

KPSS ÖABT sorgulama işlemlerini, 'https://ais.osym.gov.tr/' adresinden tamamlayabilirsiniz.

