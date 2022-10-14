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KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? KPSS lisans sonuçları ÖSYM AİS ekranında erişime açılacak!

14.10.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS lisans sonuçları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'den (ÖSYM) yapılacak açıklama bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edildi. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen sınava katılan binlerce kişi arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere sonuçlar ÖSYM AİS ekranında erişime açılacak. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, KPSS lisans sonuçları erken açıklanır mı?

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? KPSS lisans sonuçları ÖSYM AİS ekranında erişime açılacak!

KPSS sonuçları tarihi ve ÖSYM'den yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevirldi. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS lisans sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2022 KPSS ön lisans sınav sonuçları ise 3 Kasım 2022 tarihinde erişime açılacak.

2022 KPSS lisans ve ön lisans sınavlarına giren adaylar sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin web sitesinden öğrenebilecek

ÖSYM İLE KPSS SONUÇ EKRANI

KPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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