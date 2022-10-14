KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? KPSS lisans sonuçları ÖSYM AİS ekranında erişime açılacak!

KPSS sonuçları tarihi ve ÖSYM'den yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevirldi. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS lisans sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2022 KPSS ön lisans sınav sonuçları ise 3 Kasım 2022 tarihinde erişime açılacak.

2022 KPSS lisans ve ön lisans sınavlarına giren adaylar sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin web sitesinden öğrenebilecek

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