KPSS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı!

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar ÖSYM'den yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, KPSS ne zaman, saat kaçta? KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı ve detaylar haberimizde...

KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS lisans sınavı 18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak.

Adaylar, 2022-KPSS Lisans Sınavına (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) girecek.

KPSS ile ilgili ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak 2022-KPSS Lisans Sınavına (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde, ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri ; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 18 Eylül 2022 Pazar günü 07.00-14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara,müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı,barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adreslerine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur."

KPSS LİSANS SINAV BELGESİ SORGULAMA EKRANI

KPSS lisans sınav belgesi sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://ais.osym.gov.tr/

