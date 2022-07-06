KPSS lisans sınavı için geri sayım başladı. 24 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında alınan KPSS lisans başvuruları sonrasında gözler sınav tarihinin hangi güne denk geldiğini çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte KPSS lisans sınavının yapılacağı gün açıklandı. Peki, KPSS ne zaman yapılacak? 2022 KPSS lisans sınavı tarihi ÖSYM tarafından belli oldu mu?

KPSS NE ZAMAN?

KPSS lisans sınavının yapılacağı gün ve tarih, ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrasında belli oldu. Binlerce memur adayının katılım sağlayacağı KPSS lisans sınavı oturumları 31 Temmuz 2022 Pazar günü yapılacak.

KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Binlerce memur adayının merak ettiği KPSS ön lisans başvuru tarihleri de belli oldu. ÖSYM tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda,

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

KPSS ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek.

