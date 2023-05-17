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KPSS BAŞVURU EKRANI: ÖABT Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM ile KPSS başvuru ücreti ne kadar?

16.05.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. Sınava katılım sağlayacak olan tüm adaylar ÖSYM ile KPSS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? gibi sorulara yanıt arıyorlar. Kamuda memur olarak görev almak isteyenler kendi branşlarına göre sınavlara katılacaklar. Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sınavı için başvurular ise dün başladı. Peki, ÖSYM ile KPSS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte ayrıntılar...

KPSS BAŞVURU EKRANI: ÖABT Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM ile KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik başvuru kılavuzu yayınlandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları geçtiğimiz gün itibarıyla alınmaya başlandı. Lisans düzeyindeki Genel Yetenek – Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları öncesi adaylar başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını da araştırmaya başladılar. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik başvuru kılavuzu da yayınlandı. İşte tüm merak edilenler...

KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 23 Temmuz 2023 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu ise 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak.

KPSS SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Sınava başvurular 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

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KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 16 Mayıs 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecekler.

KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 150,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 100,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 150,00 TL

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KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile, banka şubelerinden ve ATM’lerinden yatırılabiliyor.

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

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