EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. KPSS ÖABT ne zaman? KPSS 2022 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ne zaman yapılacak?

KPSS ÖABT ne zaman? KPSS 2022 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ne zaman yapılacak?

11.08.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ÖABT sınavı ne zaman sorusu gündemde yer aldı. Bilindiği üzere son gelişmelerden sonra 31 Temmuz tarifinde yapılan KPSS sınavı iptal edilmişti. Yeni KPSS sınavının ne zaman yapılacağını merak eden adaylar internette 'KPSS ne zaman, ÖABT ne zaman? sorularını sorgulamaya başladı. ÖSYM yeni KPSS sınavı tarihlerini duyurdu. Peki KPSS 2022 ÖABT ne zaman yapılacak? Yeni KPSS sınavı ÖABT ne zaman, hangi tarihte? İşte merak edilen sorunun cevabı...

KPSS ÖABT ne zaman? KPSS 2022 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ne zaman yapılacak?

KPSS sınavının ertelenmesinin ardından ÖSYM açıklaması ile yeni tarihler ve merak edilenler netlik kazandı. Yeni takvime göre tüm KPSS oturumlarının tarihi de belli oldu. Peki KPSS takvimine göre KPSS ÖABT ne zaman, hangi gün? Yeni KPSS için ücret ödenecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

kpss1

YENİ KPSS SINAVI İÇİN TEKRAR ÜCRET ÖDENECEK Mİ?

ÖSYM Başkanı Ersoy, "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." açıklamasını yaptı. Bu açıklamaya göre adayların, yeni KPSS sınavı için tekrar bir ödeme yapması söz konusu değil.

ösym kpss optik

ÖSYM 2022 KPSS SINAVI VE OTURUMLAR TAKVİMİ

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,
2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DGS sonuçları açıklandıDGS sonuçları açıklandı
Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 MEB İOKBS tarihiBursluluk sınavı ne zaman? 2022 MEB İOKBS tarihi
Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?
Anahtar Kelimeler:
KPSS 2022 kpss kamu personel alımı 2022 kpss 2022 kpss ne zaman kpss ne zaman 2022 kpss öabt kpss öabt ne zaman kpss öabt nedir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber!

Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber!

DGS sonuçları açıklandı

DGS sonuçları açıklandı

DGS tercihleri ne zaman?

DGS tercihleri ne zaman?

Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?

Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?

İlginizi Çekebilir

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.