KPSS ÖABT sınavı 2023 ne zaman, saat kaçta? KPSS ÖABT sınavı kaç soru, kaç dakika sürecek? Ais.osym.gov.tr sınav giriş belgesi ekranı

KPSS ÖABT sınav yerleri ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da gerçekleştirilecek. KPSS ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav giriş belgesi ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Ais.osym.gov.tr KPSS ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar...

KPSS ÖABT NE ZAMAN 2023?

KPSS ÖABT 2023 sınavına ilişkin detaylar merak konusu oldu.

KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu 6 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

KPSS ÖABT SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

ÖABT alanlarının sınav süresi ise 120 dakikadır. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesi yasaktır.

