KPSS ÖABT sınavı ne zaman 2023? Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı saat kaçta? Sınav süresi, saati ve ÖSYM KPSS ÖABT sınav yerleri ekranı

KPSS ÖABT sınav yerleri ÖSYM'den yapılan açıklama ile belli oldu. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da gerçekleştirilecek. KPSS ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav giriş belgesi ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Ais.osym.gov.tr KPSS ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

KPSS ÖABT 2023 ile ilgili detaylar ÖSYM takvimiyle belli oldu.

KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu 6 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

KPSS ÖABT sınav giriş belgeleri hakkında ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin adresinden 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir."