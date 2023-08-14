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KPSS ÖABT SONUÇLARI 2023: KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ÖABT sonuç sorgulama!

14.08.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ÖABT sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bilindiği üzere ÖSYM tarafından organize edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı A Grubu Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumları 29 Temmuz ve 30 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu ise 6 Ağustos'ta yapıldı. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine girenler yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM KPSS ÖABT sonucu ekranı...

KPSS ÖABT sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. KPSS ÖABT 6 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri sınavı ise 14.45'te yapıldı. Şimdi gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. ÖSYM KPSS ÖABT sonucu ekranı ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ÖABT sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. Kurum, internet sitesinde Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçlarını tek ekran üzerinden erişime açacak.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS sınav sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde belli olacak.

KPSS ÖABT SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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KPSS kpss öabt

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