KPSS ÖABT SONUÇLARI 2023: KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ÖABT sonuç sorgulama!

KPSS ÖABT sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. KPSS ÖABT 6 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri sınavı ise 14.45'te yapıldı. Şimdi gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. ÖSYM KPSS ÖABT sonucu ekranı ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ÖABT sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. Kurum, internet sitesinde Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçlarını tek ekran üzerinden erişime açacak.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS sınav sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde belli olacak.