KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ne zaman? 2022 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

KPSS Lisans oturumları tamamlanırken oturumlarda ilk haftasonu sona ermiş oldu. KPSS'de şimdi bir diğer önemli oturum olan ÖABT için geri sayım başladı. Peki 2022 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ne zaman?

KPSS ÖABT NE ZAMAN?

KPSS ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek. İlgiyle takip edilen sınav saat 10:15'te başlayacak. ÖABT sınavında 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmek yasak olacak.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

2022 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı için giriş belgesi henüz yayınlanmış değil. Ancak sınav giriş belgesi erişime açıldığında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanabilecek.

KPSS ÖABT SINAVI NEDİR?

Öğretmenlik Alan Bilgisi olarak bilinen KPSS ÖABT, öğretmen adaylarının girdiği sınav olarak biliniyor. Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracakların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak ÖABT oturumuna katılmaları zorunludur.



