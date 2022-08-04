KPSS ön lisans 2022 ne zaman, sorusunun yanıtını ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntıları öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. ÖSYM'den açıklamada bulunuldu. Peki KPSS ön lisans 2022 ne zaman, iptal mi oldu? KPSS ön lisans sınavının tarih belli mi? Ayrıntılar haberimizde...

KPSS SINAVI İPTAL Mİ OLDU?

KPSS sınavı iptal oldu. ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu.

Ersoy açıklamasında "Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı

YENİ KPSS NE ZAMAN?

Yeni KPSS sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

YENİ KPSS İÇİN ÜCRET ÖDENECEK Mİ?

"Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır" diyen Ersoy, "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." açıklamasını yaptı.

