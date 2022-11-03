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KPSS ÖN LİSANS 60 puanla nereye atanılır? KPSS ön lisans 60 puanla hangi devlet kurumuna girilir?

03.11.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ön lisans 60 puanla nereye atanılacağı 9 Eylül Cuma günü yapılan sınavın ardından ÖSYM'den (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) bugün yapılacak açıklama sebebiyle merak konusu oldu. Sonuçlar erişime açıldığında genel olarak ÖSYM’nin Twitter hesabından ya da ÖSYM web sitesinden adaylara duyuruluyor. Birçok aday internette araştırma yapıyor. Peki, KPSS ön lisans 60 puanla nereye atanılır? KPSS ön lisans 60 puanla hangi devlet kurumuna girilir?

KPSS ÖN LİSANS 60 puanla nereye atanılır? KPSS ön lisans 60 puanla hangi devlet kurumuna girilir?

KPSS ön lisans 60 puanla nereye atanılacağı 3 Kasım 2022 Perşembe günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kamu Personeli Sınav Sonuçları için geri sayım sürüyor. Sonuçlar bugün ÖSYM'nin internet sitesinde adayların erişimine açılacak. Peki, KPSS ön lisans 60 puanla nereye atanılır? KPSS ön lisans 60 puanla hangi devlet kurumuna girilir?

KPSS ÖN LİSANS 60 PUANLA NEREYE ATANILIR?

KPSS Ön lisans sınav sonuçları ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile ya da ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecek.

KPSS Ön lisans sınavı ile 60 puanla atanabilecek yerler için 2022 KPSS Ön lisans taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

KPSS ÖN LİSANS TABAN PUAN LİSTESİ

KPSS TABAN PUAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ön lisans sonuçları bugün (3 Kasım Perşembe) sınava giren vatandaşların erişimine açılacak.

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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS ön lisans sonuçları erişime açıldığında genel olarak ÖSYM’nin sosyal medya hesabından veya ÖSYM internet sitesinden duyurulur.

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Sorgulama işlemi yapmak isteyen adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlara erişebilir. Sınav sonuç ekranında adayların Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarından doğru, yanlış cevap sayıları ve ilgili puan türlerinden elde ettikleri sonuçlar gözükmektedir.

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Adaylar için ayrıca sınav sonuç belgesi basılı olarak oluşturulmayacaktır. Sınav sonuçları adaylara mail veya posta yoluyla bildirilmez.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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