KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI: KPSS ön lisans başvurusu ne zaman? 2022 KPSS tarihleri ÖSYM açıklaması!

KPSS 2022 sınavları için geri sayım başladı. KPSS Ortaöğretim ve KPSS Ön lisans başvuru tarihlerine az bir zaman kaldı. 2022 KPSS sınavlarına başvuracak adaylar şimdiden çalışmalara başladı. Peki KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim başvuruları ne zaman? ÖSYM'nin açıkladığı KPSS takvimi haberimizde.

KPSS 2022 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

ÖSYM'nin açıkladığı KPSS tavkimine göre;

KPSS Ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. KPSS Ön lisans oturumu 2 Ekim’de yapılacak.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. KPSS Ortaöğretim oturumu 6 Kasım’da gerçekleştirilecek.

Diğer KPSS tarihleri ise şu şekilde;

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos

KPSS ÖABT 14 Ağustos

KPSS DHBT 27 Kasım

KPSS BAŞVURU ÖDEMELERİ KAÇ TL?

KPSS Ön lisans 2020 oturumunda başvuru ücreti 80 TL, KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak açıklanmıştı. İki oturum da en son 2020 yılında düzenlendi. Bu yılki güncel fiyatlar kılavuzun yayımlanması ile netlik kazanacak.

KPSS'YE NASIL BAŞVURABİLİRİM?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

