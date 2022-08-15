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KPSS ön lisans başvuruları uzatıldı mı, ne zaman son? 2022 KPSS başvuru tarihleri

15.08.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni KPSS sınav takvimiyle beraber sınav tarihleri değişmişti. KPSS ön lisans başvuruları hala devam ederken bugünkü açıklanan YKS sonuçlarıyla ÖSYM'nin internet sitesinde yoğunluk yaşandı. Yaşanan bu gelişmeyle beraber 3 Ağustos'ta başlayan KPSS başvuru süresinin uzatıldığı belirtildi. Peki KPSS başvuruları ne zaman son?

KPSS ön lisans başvuruları uzatıldı mı, ne zaman son? 2022 KPSS başvuru tarihleri

KPSS ön lisans başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 KPSS önlisans başvuruları hala devam ediyor. Henüz başvuru yapamayan adaylar için ÖSYM'den bir açıklama geldi. 3 Ağustos tarihinde başlayıp bugün sona ermesi beklenen KPSS başvuru süresi ile ilgili yapılan açıklama sonrası "KPSS başvuruları ne zaman sona eriyor?" sorusu merak edildi. Peki, KPSS ön lisans başvuru süresi uzatıldı mı? 2022 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman bitecek? KPSS sınav ücreti ödeme ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

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KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ UZADI MI?

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "03-15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir" denildi. (DHA)

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