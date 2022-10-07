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KPSS ön lisans ne zaman, saat kaçta? ÖSYM'den 2022 KPSS Ön Lisans Sınavı için 'geç kalmayın' uyarısı

07.10.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ön lisans ne zaman, saat kaçta? ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Yapılan açıklamada sınavın yapılacağı gün adayların saat 10.00'dan sonra salona alınmayacağı kaydedildi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyurunun detayları merak edildi. Peki, 2022 KPSS ön lisans ne zaman, saat kaçta? KPSS kaç dakika, kaç soru?

KPSS ön lisans ne zaman, saat kaçta? ÖSYM'den 2022 KPSS Ön Lisans Sınavı için 'geç kalmayın' uyarısı

KPSS ön lisans sınavı için geri sayım sürüyor. Sınava girecek olan kişiler, sınavın saat kaçta başlayacağını, süresini ve adaylara kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, KPSS ön lisans ne zaman, saat kaçta? KPSS kaç dakika, kaç soru? İşte ÖSYM'den yapılan açıklama...

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS ön lisans sınavı ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada "9 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır" ifadesine yer verildi.

KPSS ön lisans sınavına girecek olan kişilerin Sınav Giriş Belgeleri'ni, fotoğraflı nüfus cüzdanını ve TC. Kimşik kartı ya da geçerlilik süresi sona ermemiş olan pasaportunu yanlarında bulundurmaları istendi.

KPSS Ön Lisans sınavı 9 Ekim 2022 Pazar günü yapılacak.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 12.15'te bitecek.

KPSS ÖN LİSANS SIAVI KAÇ SORU?

2022 KPSS ön lisans sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak.

Adaylar, Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru yanıtlayacak.

KPSS ÖN LİSANS GENEL YETENEK

Türkçe: 30 Soru
Matemati ve Geometri: 30 Soru

KPSS ÖN LİSANS GENEL KÜLTÜR

Tarih: 27 Soru
Coğrafya: 18 Soru
Vatandaşlık: 9 Soru
Güncel Bilgiler: 6 Soru

KPSS ÖN LİSANS SONAV BELGESİ SORGULAMA EKRANI

KPSS ÖNLİSANS SINAV BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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