KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak 2022? KPSS ön lisans, ortaöğretim sınavı ne zaman?

KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuruları için geri sayım devam ediyor. Kamu personeli olmak isteyen birçok kişi başvuruda bulunduktan sonra açıklanan tarihlerde sınava girecek. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak 2022? KPSS ön lisans, ortaöğretim sınav tarihi ve detaylar haberimizde...

KPSS ÖNLİSAN, ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

KPSS Önlisans başvuruları 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü başlayacak, 15 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

KPSS ortaöğretim için ise başvurular 1 Eylül - 13 Eylül tarihleri arasında alınacak.

KPSS ÖNLİSAN, ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Önlisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

KPSS Ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

KPSS ÖNLİSAN, ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS önlisans sınav sonucu 27 Ekim'de , KPSS ortaöğretim sınav sonucu ise 1 Aralık'ta açıklanacak.

