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KPSS Ön Lisans oturumu yapıldı! Sınav sonuçları 3 Kasım'da açıklanacak

09.10.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu bugün yapıldı. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. Sınav sonuçları 3 Kasım'da açıklanacak.

KPSS Ön Lisans oturumu yapıldı! Sınav sonuçları 3 Kasım'da açıklanacak

KPSS Ön Lisans oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Birçok aday ise kapıların kapanmasına saniyeler kala sınava girebildi.

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3 ADAY SINAVA ALINMADI

Avcılar'da 50'nci Yıl İnsa Lisesi'nde yapılan KPSS ön lisans oturumunda kapıların saat 10.00’da kapanmasının hemen ardından 3 aday koşarak gelerek sınava yetişti. Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'nda ise 3 aday kapıların kapanmasından 5 dakika sonra gelince içeri giremedi.

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"KPSS'YE GİRMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Bağcılar'da bulunan Mahmutbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde adaylar ve aileleri sınavın başlamasından bir saat önce okul kapısında toplandı. Kapıların kapanmasında dakikalar kala ise bazı adaylar sınava koşarak yetişti. Aileler sınavın sona ermesini okul kapısında ve çevredeki çay ocaklarında bekledi.

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Kızı sınava giren Hüseyin Büke "Kazanıp bir an önce bir yere yerleşmesini istiyorum. Üniversite mezunu fakat herhangi bir kontenjan bulup giremiyor" dedi.

Sınava girecek Tuğba Akdursun "Heyecanım yok, çalıştıktan sonra başaracağımı biliyordum. Sınava giren herkese başarılar diliyorum. Üniversitede dış ticaret okudum, o bölümden ilerlemek istiyorum" diye konuştu.

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Kızı sınava girecek olan Halime Akdursun "Çok heyecanlıyım. Başarılı olmasını istiyorum. KPSS'ye girmek çok önemli, inşallah bütün gençlerimiz iyi yerlere gelir. Çok çalıştı umarım emeğinin karşılığını alır" dedi.

Sınava giren kızını bekleyen Ahmet Özdemir, "Sınava girdikten sonra bir de mülakata giriyorlar. İkisinden birinin kaldırılması gerekiyor. Mülakat olunca sınavın bir anlamı kalmıyor. Kızım çok çalıştı, grafik öğretmenliği istiyor. Biz sınava hazırlandığı süre boyunca ona sürekli destek olmaya çalıştık" diye konuştu.

SONUÇLAR 3 KASIM'DA AÇIKLANACAK

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS ön lisans oturumu 12.15'te sona erdi.

Sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.

Sınav sonuçları 3 Kasım'da açıklanacak.

DHA-AA

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