KPSS ön lisans saat kaçta başlayacak ve bitecek? KPSS ön lisans sınav süresi kaç dakika? İşte KPSS ön lisans soru dağılımı

KPSS ön lisans sınavının başlamasına sayılı dakikalar kaldı. Sınava yetişmek isteyen adaylar sınavın başlangıç ve bitiş saatini araştırmaya başladı. KPSS ön lisans sınavı 150 dakika sürecek ve 12.45'te son bulacak. Peki KPSS ön lisans saat kaçta başlayacak? İşte KPSS ön lisans soru dağılımı...

KPSS ÖNLİSANS SAAT KAÇTA BAŞAYACAK?

9 Ekim'de gerçekleştirilecek olan KPSS ön lisans sınavı 10.15'te başlayacak, 12.45'te bitecek. Saat 10.00'ın ardından adaylar, sınav binalarına alınmayacak. ÖSYM tarafından yapılan KPSS ön lisans ile alakalı duyuruda şu ifadelere yer verildi: "09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."

KPSS ÖNLİSANS SORU DAĞILIMI

2022 KPSS ön lisans sınavında toplam 120 soru yer alacak. Adaylara Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru sorulacak.

GENEL YETENEK

Türkçe: 30 Soru

Matemati ve Geometri: 30 Soru

GENEL KÜLTÜR

Tarih: 27 Soru

Coğrafya: 18 Soru

Vatandaşlık: 9 Soru

Güncel Bilgiler: 6 Soru

KPSS GİRİŞ BELGESİ

KPSS ön lisans giriş belgesini sorgulamak için ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr/' adresine erişim sağlayınız.

