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KPSS ön lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM ile KPSS sınav giriş yeri belgesi sorgulama ekranı!

29.09.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ön lisans sınavına giriş belgeleri 29 Eylül tarihi itibariyle adayların erişimine açıldı. KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri ile ilgili son dakika açıklaması Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. Bu gelişmenin ardından milyonlarca kamu personeli adayı arama motorlarında KPSS ön lisans giriş belgelerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, KPSS ön lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM ile KPSS sınav giriş yeri belgesi sorgulama ekranı...

KPSS ön lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM ile KPSS sınav giriş yeri belgesi sorgulama ekranı!

KPSS 2022 maratonu yenilenen sınav takvimi eşliğinde devam ediyor. KPSS ön lisans sınavına girecek olan adaylar sınav giriş belgelerinin erişime açılmasına ilişkin ÖSYM'den yapılacak açıklamayı beklemekteydi. 9 Ekim Pazar günü yapılacak olan KPSS ön lisans sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar merak edildi. Peki, KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı 2022? İşte KPSS ön lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

osym kpss

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

2022-KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri açıklandı.

ÖSYM'den KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı’na (2022-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklertir.

DİKKAT!

09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ösym binası

2022 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

KPSS ön lisans 9 Ekim Pazar günü yapılacak.

2022 KPSS ÖN LİSANS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

KPSS ön lisans sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERİ SORGULAMA

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