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KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS ön lisans sonuç sorgulama ekranı

02.11.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ön lisans sonuçları sınava giren binlerce yüsekokul mezunu vatandaş tarafından merak konusu oldu. 9 Eylül’de yapılan sınavın ardından gözler ÖSYM'den (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) yapılacak açıklamaya çevrildi. Kamu kurumunda çalışmak isteyen birçok aday arama motorlarında "KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve 2022 KPSS ön lisans sonuç sorgulama ekranı...

KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS ön lisans sonuç sorgulama ekranı

KPSS ön lisans sonuçları için ÖSYM'den yapılacak açıklama bekleniyor. "KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtı merak edildi. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; KPSS ön lisans sonuçları Kasım ayının ilk haftası açıklanacak.

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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ön lisans sonuçları 3 Kasım Perşembe günü sınava giren vatandaşların erişimine açılacak.

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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS ön lisans sonuçları erişime açıldığında genel olarak ÖSYM’nin Twitter hesabından ya da ÖSYM web sitesinden adaylara duyurulur.

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Sorgulama işlemi yapmak isteyen adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlara erişebilir. Sınav sonuç ekranında adayların Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarından doğru, yanlış cevap sayıları ve ilgili puan türlerinden elde ettikleri sonuçlar gözükmektedir.

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Adaylar için ayrıca sınav sonuç belgesi basılı olarak oluşturulmayacaktır. Sınav sonuçları adaylara mail veya posta yoluyla bildirilmez.

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