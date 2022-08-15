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KPSS ön lisans ücret yatırma için son gün ne zaman, ne kadar ödenecek? KPSS ön lisans son ödeme tarihi

15.08.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ön lisans için başvuru alımı bugün sona eriyor. Bilindiği üzere adaylar başvurularını ÖSYM'nin 'Aday İşlemleri Sistemi' üzerinden gerçekleştiriyor. Vatandaşlar "KPSS ön lisans ücret yatırma için son gün ne zaman, ne kadar ödenecek?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. İşte KPSS ön lisans son ödeme tarihi...

KPSS ön lisans ücret yatırma için son gün ne zaman, ne kadar ödenecek? KPSS ön lisans son ödeme tarihi

KPSS ön lisans için başvuru alımı KPSS ön lisans başvuru alımı 3 Ağustos'ta başlamıştı. Sınav ÖSYM tarafından 9 Ekim'de yapılacak. Peki KPSS ön lisans ücret yatırma için son gün ne zaman? KPSS ön lisans son ödeme tarihi ve detaylar haberimizde...

KPSS ÖN LİSANS ÜCRET YATIRMA İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

KPSS ön lisans para yatırma için son gün 15 Ağustos 2022 Pazartesidir.

KPSS ön lisans başvuru işlemleri bugün saat 23:59'da sona erecek.

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre; KPSS ön lisans oturumu Ekim'in 9'unda gerçekleştirilecek.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Ön lisans başvuruları Ağustos'un 3-15 tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Adaylar başvuru işlemlerini aynı zamanda ÖSYM büroları aracılığı ile de yapabilecek.

Ön lisans KPSS başvuru ücreti 130 TL olarak açıklandı. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.

YENİ KPSS TAKVİMİ 2022

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,
2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

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