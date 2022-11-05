KPSS önlisans polislik puanı nedir? 2022 KPSS önlisans polislik şartları, taban ve tavan puanı!

KPSS önlisans polislik puanı ve tercih sürecinin ne zaman başlayacağı hakkında detaylar merak konusu oldu. Polis olma hayali kuran adaylar konuya ilişkin ayrıntıları inceliyor. KPSS önlisans polislik puanı ile KPSS önlisans polislik şartları, taban ve tavan puanı ile ilgili ayrıntılar arama motorlarında araştırılıyor.

KPSS ÖNLİSANS POLİSLİK TABAN PUANLARI BELLİ Mİ?

KPSS önlisans sonucu ile polis olmak isteyen adayların en az 65 almaları gerekiyor.

NASIL POLİS OLUNUR, ŞARTLARI NELERDİR?

Polis olma şartları Polis Akademisi tarafından açıklanıyor. Bu şartlar PMYO, POMEM ve PAEM için ayrı ayrı belirlendi.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) (Polis yetiştirir ve 6 ay eğitim verilir.)

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) (Polis yetiştirir ve 2 yıl eğitim verilir.)

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) (Komiser yetiştirir ve 11 ay eğitim verilir.)

POLİSLİK KPSS ÖNLİSANS PUANI NEDİR?

KPSS önlisans puanı ile polisliğe başvuru yapmak isteyen kişilerin P3 puan türüne bakmalıdır.

KPSS önlisans ve lisansta P3 puan türü ile polislik alımı yapılıyor.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KPSS önlisans sonuçları 3 Kasım tarihinde açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet

adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sorgulama işlemi yapmak isteyen adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlara erişebilir. Sınav sonuç ekranında adayların Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarından doğru, yanlış cevap sayıları ve ilgili puan türlerinden elde ettikleri sonuçlar gözükmektedir.

Adaylar için ayrıca sınav sonuç belgesi basılı olarak oluşturulmayacaktır. Sınav sonuçları adaylara mail veya posta yoluyla bildirilmez.

KPSS ÖNLİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS önlisans tercihlerinin ne zaman olacağı henüz netlik kazanmadı. KPSS tercih kılavuzunun yayınlanması sonrası tercihin yapılacağı tarih de netleşecek. KPSS önlisans tercih tarihi ve kılavuzunun ÖSYM'nin internet sitesinden önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.



