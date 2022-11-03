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KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 'KPSS önlisans sonuçları açıklandı' duyurusu için gözler ÖSYM'de!

03.11.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS önlisans sonuçları için ÖSYM'den son dakika açıklaması bekleniyor. 9 Eylül Cuma günü yapılan sınavın ardından gözler ÖSYM'den (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) gelecek açıklamaya çevrildi. Kamu kurumunda çalışmak isteyen birçok aday nefeslerini tuttu. Peki, KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç sayfası ile 2022 KPSS önlisans sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 'KPSS önlisans sonuçları açıklandı' duyurusu için gözler ÖSYM'de!

KPSS önlisans sonuçları 3 Kasım 2022 Perşembe günü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. KPSS önlisans sonuçları erişime açıldığında genel olarak ÖSYM’nin Twitter hesabından ya da ÖSYM web sitesinden adaylara duyuruluyor. Peki, KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ön lisans sonuçları bugün (3 Kasım Perşembe) sınava giren vatandaşların erişimine açılacak.

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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS ön lisans sonuçları erişime açıldığında genel olarak ÖSYM’nin sosyal medya hesabından veya ÖSYM internet sitesinden duyurulur.

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Sorgulama işlemi yapmak isteyen adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlara erişebilir. Sınav sonuç ekranında adayların Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarından doğru, yanlış cevap sayıları ve ilgili puan türlerinden elde ettikleri sonuçlar gözükmektedir.

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Adaylar için ayrıca sınav sonuç belgesi basılı olarak oluşturulmayacaktır. Sınav sonuçları adaylara mail veya posta yoluyla bildirilmez.

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