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KPSS Ortaöğretim 2024 sınav tarihi belli oldu! 2024 KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM sınav takvimi

06.11.2023 15:09 | Son Güncelleme:
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KPSS Ortaöğretim 2024 sınav tarihi ve başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. İki yılda bir düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavları 2024 yılında düzenlenecek. Kamu kurumlarında memur olmak isteyenlerin katılım sağlayacağı sınavın tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, KPSS Ortaöğretim 2024 sınavı ne zaman? 2024 KPSS Ortaöğretim başvuruları hangi tarihte? İşte konuya dair ayrıntılı bilgiler...

2024 yılı ÖSYM sınav takvimi belli oldu. Heyecanla beklenen sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından iki yılda bir düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınav tarihleri merak edildi. Kamu bünyesinde memur olarak çalışmak isteyenlerin katılacağı, Ortaöğretim KPSS sınavına ÖSYM tarafından açıklanan tarihlerde başvuru yapılabilecek. Peki, 2024 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, hangi tarihte?

KPSS ORTAÖĞRETİM 2024 SINAVI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2024 Ortaöğretim oturumu 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2024 Ortaöğretim sınavı için başvurular ise 18 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak olup 30 Temmuz 2024 tarihinde son bulacak.

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2024 KPSS SINAV TARİHLERİ

2024 KPSS Lisans Sınavı (Genel Kültür, Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz

2024 KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 20 Temmuz 2024

2024 KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 21 Temmuz 2024

2024 KPSS ÖABT 4 Ağustos 2024

2024 KPSS Önlisans 1 Eylül 2024

AÖF sınav sonuçları3

KPSS 2024 BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS 2024 Lisans sınavı başvuruları 3-15 Mayıs tarihleri arasında alınacak

KPSS 2024 Önlisans sınavı başvuruları 13 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

KPSS 2024 Ortaöğretim sınavı başvuruları 18-30 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

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