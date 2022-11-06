KPSS ortaöğretim ne zaman, saat kaçta? KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi alma ekranı!

KPSS ortaöğretim sınavı ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenleniyor. Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans oturumunun sona ermesinin ardından gözler KPSS Ortaöğretim sınav tarihine çevrildi. Beklenen gün geldi. KPSS ortaöğretim sınavı bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilecek. Peki KPSS ortaöğretim ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

KPSS ortaöğretim sınavı, lise mezunu adayların kamuda kariyer yapması için girmesi gereken bir sınavdır. KPSS ortaöğretim 6 Kasım 2022 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. Sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri yer alacak. KPSS Ortaöğretim'de 120 soruya 130 dakika süre verilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ YERLERİ

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden alınacak. Sınav giriş belgesi 27 Ekim'de erişime açıldı. ÖSYM'nin söz konusu adresine adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile giriş yapacak.



