EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. KPSS ortaöğretim önlisans sınavı 2023 ne zaman? KPSS ortaöğretim önlisans bu sene var mı, yok mu? 2023 ÖSYM sınav takvimi açıklandı!

KPSS ortaöğretim önlisans sınavı 2023 ne zaman? KPSS ortaöğretim önlisans bu sene var mı, yok mu? 2023 ÖSYM sınav takvimi açıklandı!

25.11.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ortaöğretim önlisans sınav tarihleri kamu kurumlarında çalışmak isteyen meslek yüksekokulu mezunu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM tarafından 2023 sınav takviminin yayınlanmasının hemen ardından KPSS ortaöğretim önlisans sınavı 2023 ne zaman? KPSS ortaöğretim önlisans bu sene var mı, yok mu? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte KPSS 2023 sınav takvimi hakkında detaylar...

KPSS ortaöğretim önlisans sınavı 2023 ne zaman? KPSS ortaöğretim önlisans bu sene var mı, yok mu? 2023 ÖSYM sınav takvimi açıklandı!

KPSS ortaöğretim önlisans sınavlarının 2023 yılında olup olmadığı tekrar gündeme geldi. ÖSYM az önce 2023 sınav takvimini yayınladı. Bu kapsamda KPSS 2023 tarihleri de geçtiğimiz gün yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Peki, KPSS ortaöğretim önlisans sınavı 2023 ne zaman? KPSS ortaöğretim önlisans bu sene var mı, yok mu? İşte ayrıntılar...

KPSS ORTAÖĞRETİM ÖNLİSANS SINAVI 2023 NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim önlisans sınavları 2023 yılında yapılmayacak. Lisans KPSS her yıl, önlisans/ortaöğretim KPSS 2 yılda bir yapılıyor.

ösym

2023 KPSS SINAV TARİHLERİ!

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 23 Temmuz tarihinde,

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 29 Temmuz tarihinde

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 30 Temmuz tarihinde

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT sınavı) 6 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandıMerakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı
Merakla bekleniyordu! Sonuçları açıklandıMerakla bekleniyordu! Sonuçları açıklandı
MEMUR KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI 2022: Memurluk için KPSS ortaöğretim puanı nedir, memur olmak için kaç puan almak gereklidir?MEMUR KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI 2022: Memurluk için KPSS ortaöğretim puanı nedir, memur olmak için kaç puan almak gereklidir?

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Hakimlik savcılık sınavı ne zaman, saat kaçta?

Hakimlik savcılık sınavı ne zaman, saat kaçta?

Hakimlik savcılık sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

Hakimlik savcılık sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar? MEB açıkladı!

Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar? MEB açıkladı!

KPSS 50,55,60,65,70 puanla alan yerler nereler?

KPSS 50,55,60,65,70 puanla alan yerler nereler?

İlginizi Çekebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.