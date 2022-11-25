KPSS ortaöğretim önlisans sınavı 2023 ne zaman? KPSS ortaöğretim önlisans bu sene var mı, yok mu? 2023 ÖSYM sınav takvimi açıklandı!

KPSS ortaöğretim önlisans sınavlarının 2023 yılında olup olmadığı tekrar gündeme geldi. ÖSYM az önce 2023 sınav takvimini yayınladı. Bu kapsamda KPSS 2023 tarihleri de geçtiğimiz gün yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Peki, KPSS ortaöğretim önlisans sınavı 2023 ne zaman? KPSS ortaöğretim önlisans bu sene var mı, yok mu? İşte ayrıntılar...

KPSS ORTAÖĞRETİM ÖNLİSANS SINAVI 2023 NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim önlisans sınavları 2023 yılında yapılmayacak. Lisans KPSS her yıl, önlisans/ortaöğretim KPSS 2 yılda bir yapılıyor.

2023 KPSS SINAV TARİHLERİ!

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 23 Temmuz tarihinde,

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 29 Temmuz tarihinde

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 30 Temmuz tarihinde

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT sınavı) 6 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.



