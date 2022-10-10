KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Lise mezunları sınava hazırlanırken bir yandan da sınav yerlerini araştırıyor. Peki KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı? KPSS Ortaoğretim sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.

Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından henüz herhangi bir açıklama gelmedi. KPSS sınav giriş belgeleri genellikle 10 gün önceden ilan ediliyor. KPSS Ortaöğretim Sınav Giriş Belgesi yayınlandığında, 'https://ais.osym.gov.tr/' adresinden kontrol edilecek.

