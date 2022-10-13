KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? 2022 Lise Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihi!

KPSS Ortaöğretim sınav yerleri merak konusu oldu. Birçok kişi sınava hazırlanırken bir yandan da sınav yerlerini öğrenmek için internette "KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı?" sorusunu araştırıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? Lise mezunlarının gireceği 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavının tarihi ve detaylar haberimizde...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS sınav giriş yerleri ile ilgili ÖSYM tarafından henüz açıklamada bulunulmadı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri genellikle 10 gün önceden adayların erişimine açılıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.

Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.



