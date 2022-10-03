KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? 2022 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belli oldu mu?

KPSS ortaöğretim sınavı tarihi sorgulanan konular arasında yer aldı. Diğer KPSS oturumlarının tamamlanması sonrası önlisans ve ortaöğretim sınavlarına girecek adaylar "KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman çıkacak?" sorusunu merak ediyor. Peki KPSS sınavı ne zaman?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Ortaöğretim sınavı ÖSYM tarafından belirlenen sınav takvimine göre 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

ÖSYM'nin belirlediği ve resmi internet sitesinden duyurduğu bilgiler arasında şuan KPSS giriş belgesi yer almıyor.

KPSS SINAVA GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Sınava 10-15 gün süre kala açıklanan belgelerin bu hafta içinde duyurulması bekleniyor.



