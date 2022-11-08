KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi açıklaması!

KPSS Ortaöğretim sonuçları devlet kurumlarında çalışıp kariyer yapmak isteyen lise mezunu adaylar tarafından merak konusu oldu. KPSS ortaöğretim sonuç tarihi konusunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'den (ÖSYM) açıklama yapıldı. İşte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan açıklamanın detayları ve KPSS ortaöğretim sonuç tarihi....

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2022 ortaöğretim sınavının sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS ortaöğretim sonuçlarına AİS ÖSYM'den erişim sağlanacak.

ÖSYM'ye T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ

KPSS ortaöğretim sınavında yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

