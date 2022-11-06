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KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç tarihini açıkladı!

06.11.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ortaöğretim oturumu 6 Kasım saat 10.15 itibarıyla başladı. Sınava katılan adayların en merak ettiği konular arasında, KPSS ortaöğretim sonuç tarihi yer alıyor. KPSS ortaöğretim sonuç tarihi belli oldu. Peki KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç tarihini açıkladı!

Kamuda kariyer yapmak isteyen lise mezunu adaylar, KPSS ortaöğretim oturumuna katılım sağladı. Şimdi de gündemde, KPSS ortaöğretim sonuç tarihi yer aldı. Peki KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) KPSS ortaöğretim sonuç tarihini açıkladı! İşte ayrıntılar...

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç tarihini açıkladı!

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2022 ortaöğretim sınavının sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlara AİS ÖSYM'den erişim sağlanacak. ÖSYM'ye T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapılacak.

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS soru ve cevap kitapçığının, sınavından ardından açıklanacağı tahmin ediliyor. KPSS 2022 ortaöğretim sınavının sorularının ve cevaplarının bir kısmının yayınlanması bekleniyor.

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