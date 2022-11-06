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KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır?

06.11.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lise mezunu adayların kamuda personel olması için girmesi gereken KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayacak adaylar, sınavın sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır? İşte merak edilenler...

KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır?

KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım saat 10.15 itibarıyla başlayacak. Sınava giren adayların gündeminde, sınavın soru ve cevap anahtarları yer aldı. Peki KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır? İşte merak edilenler...

KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim soru ve cevapları, KPSS ortaöğretim sınavının ardından açıklanması bekleniyor. Gözler ÖSYM'de (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) olacak.

KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır?

KPSS Ortaöğretim oturumunda adaylara 120 soru sorulacak. 120 soruyu cevaplandırmaları için 130 dakika süre verilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2022 ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar AİS ÖSYM'den kontrol edilecek.


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